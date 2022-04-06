Фрегатом "Адмірал Макаров", що обстрілює Україну ракетами, командує зрадник-українець

Виходець з України командує кораблем, з якого запускаються ракети по українських містах. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Російським фрегатом "Адмірал Макаров" командує українець Григорій Бреєв. Він родом з Вінницької області, служив у Збройних силах України та присягнув у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та Севастополь", — написав він.
Також Братчук опублікував фото Бреєва.
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