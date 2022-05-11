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Эвакуировал людей под обстрелами оккупантов: история оперного певца из Полтавы

Оксана Лабойко Оксана Лабойко корреспондент Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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11 мая, 05:30
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Сергей Иванчук приехал в Украину за полгода до войны
Сергей Иванчук мечтал о карьере в Италии, но стал волонтером в Украине.
Сергей Иванчук мечтал о карьере в Италии, но стал волонтером в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

29-летний оперный певец из Полтавы Сергей Иванчук эвакуировал людей, когда попал под обстрел российских оккупантов. С пятью пулевыми ранениями, без сознания, он мчался по Харькову, чтобы доехать до украинского блокпоста. Историю мужчины рассказала журналистка "Сегодня".

"Я все пули чувствовал"

До войны Сергей Иванчук мечтал о карьере в Италии, но сказал, что не жалеет, что вернулся в Украину и стал волонтером. Он рассказал, что уже простился с жизнью, но врачи его вытащили буквально с того света.

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Как отмечается, Сергей после обстрела имеет поврежденную диафрагму, а все тело пропитано осколками и пулями.

"Это у меня отверстия после пулевых и осколочных. Самое интересное на спине прям у хребта... Буквально еще бы миллиметр – и мне бы задело хребет, а ниже этой половины уже ничего не осталось", – сказал он.

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В Украину полтавчанин приехал за полгода до войны, но планировал возвращаться в Италию. Однако с первых дней российской оккупации занялся волонтерством – на собственном автомобиле развозил гуманитарную помощь и эвакуировал людей из "горячих" районов Ахтырки и Харькова – пока 10 марта не попал под обстрел.

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В его машину попали более 30 пуль. Самому досталось пять из них, а у пассажиров – ни одного ранения. Сергей мчался по нескольким районам Харькова, чтобы доехать до украинского блокпоста.

"Я все пули чувствовал. В ноги две попали, спину, легкое, печень пробило. Но у меня в голове было одно: "Нужно довезти людей. Я же их эвакуирую, нужно их спасти". И я довожу их до блокпоста и чувствую, что отключаюсь. Я думал, что умер, уже с жизнью попрощался. Это было такое 100% ощущение смерти", – рассказал мужчина.

Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
Фото: "Сегодня".
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Мать Сергея Елена Иванчук сказала, что он был в тяжелом состоянии:

"Быстро все отреагировали. Наши военные доставили через 7 минут. И наша реанимация. Вообще я удивлена тем подвигом, что они не живут дома, врачи. С первого дня войны в Харькове они находятся в больнице, их семьи, животные даже".

Врачи говорят, что в истории Сергея чудо на чуде. Несколько миллиметров не хватало, чтобы пуля попала в позвоночник, в обеих ногах чудом не задела сухожилие. Если бы в машине не было врача, которая мгновенно закрыла рану на спине, то у мужчины разорвалось бы легкое.

Как отмечается, эвакуационным поездом Сергея вывезли из Харькова во Львов, где он продолжает лечение. Единственное, что не смогли спасти медики, – это фалангу мизинца на левой руке. Впереди еще операции, но мужчина уже самостоятельно ходит. В свою очередь заведующий хирургическим отделением львовской больницы Игнат Герыч сказал, что операционные вмешательства планируют по коррекции слома фаланг, а также закрытию открытых ран.

О деле, которым грезил до войны – карьере оперного певца, – полтавчанин пока не думает. Сергей отметил, что как поправится, то вернется в волонтерство.

Напомним, профессор из Ужгородского нацуниверситета Федор Шандор, который воюет за Украину на одном из самых сложных направлений и ведет свои лекции по видеосвязи прямо из окопа и блиндажа, рассказал нам подробности о том, как объединяет бои и обучение студентов.

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