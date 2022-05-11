Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Евакуйовував людей під обстрілами окупантів: історія оперного співака з Полтави

Оксана Лабойко Оксана Лабойко кореспондентка Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 травня, 05:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сергій Іванчук приїхав в Україну за пів року до війни
Сергій Іванчук мріяв про кар'єру в Італії, але став волонтером в Україні.
Сергій Іванчук мріяв про кар'єру в Італії, але став волонтером в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

29-річний оперний співак із Полтави Сергій Іванчук евакуйовував людей, коли потрапив під обстріл російських окупантів. З п'ятьма кульовими пораненнями, непритомніючи, він мчав Харковом, щоб доїхати до українського блокпоста. Історію чоловіка розказала журналістка "Сьогодні".

"Я всі кулі відчував"

До війни Сергій Іванчук мріяв про кар'єру в Італії, але сказав, що не шкодує, що повернувся в Україну і став волонтером. Він розповів, що уже попрощався з життям, але лікарі його витягнули буквально з того світу.

Реклама

Як зазначається, Сергій після обстрілу має пошкоджену діафрагму, а все тіло просічене осколками та кулями.

"Це в мене отвори після кульових та осколочних. Саме цікаве на спині прям біля хребта... Буквально ще б міліметр – і мені б заділо хребет, а нижче цієї половини вже нічого не лишилося", – сказав він.

Реклама

В Україну полтавчанин приїхав за пів року до війни, але планував повертатися в Італію. Однак із перших днів російської окупації зайнявся волонтерством – власною автівкою розвозив гуманітарну допомогу та евакуйовував людей із "найгарячіших" районів Охтирки та Харкова – аж поки 10 березня не потрапив під обстріл.

Реклама

У його машину влучили більше 30-и куль. Самому дісталося п'ять із них, а в пасажирів – жодного поранення. Сергій мчав кількома районами Харкова, щоб доїхати до українського блокпоста.

"Я всі кулі відчував. В ноги дві кулі потрапило, спину, легеню, печінку пробило. Але в мене в голові було одне: "Треба довести людей. Я ж їх евакуюю, треба їх врятувати". І я довожу їх до блокпоста і відчуваю, що відключаюся. Я думав, що вмер, вже з життям попрощався. Це було таке 100%-ве відчуття смерті", – розповів чоловік.

Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
Фото: "Сьогодні".
1/7

Мати Сергія Олена Іванчук сказала, що він був у тяжкому стані:

"Швидко всі відреагували. Наші військові доставили за 7 хвилин. І наша реанімація. Взагалі я здивована тим подвигом, що вони не живуть вдома, лікарі. З першого дня війни у Харкові вони перебувають у лікарні, їхні сім'ї, тварини навіть".

Лікарі кажуть, що в історії Сергія диво на диві. Кілька міліметрів бракувало, щоб куля потрапила в хребет, в обох ногах дивом не зачепила сухожилля. Якби в машині не було лікарки, яка миттєво закрила рану на спині, то в чоловіка розірвалася б легеня.

Як зазначається, евакуаційним потягом Сергія вивезли з Харкова до Львова, де він продовжує лікування. Єдине, що не змогли врятувати медики, – це фалангу мізинця на лівій руці. Попереду ще операції, але чоловік уже самотужки ходить. Своєю чергою завідувач хірургічного відділення львівської лікарні Гнат Герич сказав, що операційні втручання планують щодо корекції зламу фаланг, а також закриття відкритих ран.

Про справу, якою марив до війни – кар'єру оперного співака, – полтавчанин наразі не думає. Сергій зазначив, що як видужає, то повернеться до волонтерства.

Нагадаємо, професор з Ужгородського нацуніверситету Федір Шандор, який воює за Україну на одному з найскладніших напрямків та веде свої лекції по відеозв'язку прямо з окопу та бліндажа, розповів нам подробиці того, як поєднує бої та навчання студентів.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26000
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1170
Танки
5
ББМ 2808
ББМ
6
Артилерія 519
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 380
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1980
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Захопив ворожий танк… Олексій Сенюк - головний сержант роти 1-ї окремої танкової бригади. З перших днів війни був серед оборонців міста-героя Чернігова. Сміливо приймав бій за боєм. В одному із зіткнень йому вдалося знищити два ворожі БМП та захопити танк Т-72. Загинув внаслідок підступного авіаудару. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Алмаз - бельгійська вівчарка-сапер кінологічної служби ЗСУ в Київській області. Молодий пес нещодавно розпочав кар’єру розшукувача мін, але вже довів свій талант і ефективність. За два місяці війни Алмаз знайшов сотні вибухонебезпечних приладів, які ворог залишив по собі.
Історія і відео
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31066.36

Binance Coin (BNB)

319.43

Dogecoin (DOGE)

0.11

Litecoin (LTC)

80.29

Theta (THETA)

1.8

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.87

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти