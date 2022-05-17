Эвакуацию защитников "Азовстали" сняли на видео: как это было

Украинские бойцы эвакуируются из Мариуполя после 82 дней обороны

Защитников Мариуполя эвакуируют с завода "Азовсталь" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сеть попали видео эвакуации защитников Мариуполя с завода "Азовсталь", осажденного российскими войсками.

Видео процесса эвакуации украинских военных обнародовал Telegram-канал "Украина 24". На нем оккупанты обыскивают украинских воинов, выносящих с территории завода раненых.

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Telegram-канал NEXTA Live публикует кадры с дрона, на которых видно, как бойцы несут носилки с ранеными.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из окруженного оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта оккупированы.

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Вице-премьер-министр Ирина Верещук рассказала, что защитников Мариуполя обменяют на российских военнопленных.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что защитники "Азовстали" выполнили приказ командования сдержать большую группировку оккупантов и сейчас получили новый – сохранить свои жизни.