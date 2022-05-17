Евакуацію захисників "Азовсталі" зняли на відео: як це було

Українські бійці евакуюються з Маріуполя після 82 днів оборони

Захисників Маріуполя евакуюють з заводу "Азовсталь" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Мережу потрапили відео евакуації захисників Маріуполя з заводу "Азовсталь", взятого в облогу російськими військами.

Відео процесу евакуації українських військових оприлюднив Telegram-канал "Україна 24". На ньому окупанти обшукують українських вояків, що виносять з території заводу поранених.

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Telegram-канал NEXTA Live публікує кадри з дрона, на яких видно, як бійці несуть ноші з пораненими.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони з оточеного окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. У ніч проти 17 травня понад 250 військових з гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

У медичний заклад у Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти окуповані.

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Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук розповіла, що захисників Маріуполя обміняють на російських військовополонених.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що захисники "Азовсталі" виконали наказ командування стримати велике угруповання окупантів і зараз отримали новий – зберегти свої життя.