Двойное попадание по Одесской области: куда упали ракеты оккупантов

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется

Братчук заявил о двух прилетах / Коллаж "Сегодня"

Одесская область подверглась очередной ракетной атаке армии России. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что еще два крылатых "подарка" от рашистов прилетели в область.

Об этом сообщает телеграм-канал Братчука.

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По данным телеграм-канала Одесса INFO, дважды ударили по морскому побережью в Измаильском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Работа ПВО

Еще одну крылатую ракету от террористической РФ удалось сбить нашим силам ПВО. Фотографию ее обломков выложили очевидцы в соцсетях.

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По обломкам сбитой ракеты, найденной в поле Одесского района, было установлено, что это была Х-31.

Уничтоженная сегодня днем вражеская ракета над Одесщиной стала третьей "крылатой смертью", атаковавшей область с начала 29 июня. С учетом двух новых прилетов, которые произошли ближе к вечеру, по Одесской области террористические войска России выпустили уже пять крылатых ракет.