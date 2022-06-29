Подвійне влучення по Одеській області: куди впали ракети окупантів

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється

Братчук заявив про два прильоти / Колаж "Сьогодні"

Одеська область зазнала чергової ракетної атаки армії Росії. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що ще два крилаті "подарунки" від рашистів прилетіли до області.

Про це повідомляє Телеграм-канал Братчука.

Реклама

За даними телеграм-каналу Одеса INFO, двічі вдарили по морському узбережжю в Ізмаїльському районі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Робота ППО

Ще одну крилату ракету від терористичної РФ, націлену на якийсь об'єкт на Одещині, вдалося збити нашим силам ППО. Фотографію її уламків виклали очевидці у соцмережах.

Реклама

За уламками збитої ракети, знайденої в полі Одеського району, було встановлено, що то була Х-31.

Знищена сьогодні вдень ворожа ракета над Одещиною стала третьою крилатою смертю, яка атакувала область з початку 29 червня. З урахуванням двох нових прильотів, що сталися ближче до вечора, на Одещині терористичні війська Росії випустили вже п'ять крилатих ракет.

Реклама

Обстановка