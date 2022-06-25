Доброволец из Германии назвал условие, при котором Украина победит

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины

Доброволец из Германии эмоционально обратился к Шольцу. Коллаж "Сегодня"

Украина сможет выиграть войну, если правительство Германии "наконец поднимет свою задницу".

Об этом в интервью Bild заявил доброволец из Германии, бывший военный немецких ВВС, который сейчас служит в украинском Интернациональном легионе, обращаясь к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

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Таким образом он раскритиковал нерешительность ФРГ относительно помощи Украине.

Военная помощь от Германии

К концу лета ожидается поставка ВСУ Gepard двумя партиями. Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 Gepard – до конца июля, еще 15 – до конца августа.

Германия свела к минимуму военную поддержку Украины. В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило только две партии оружия от немецкого правительства. Последнее снабжение зенитных и противотанковых средств состоялось 25 марта. Оно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

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Украина продолжает нуждаться в этих боеприпасах, о чем неоднократно сообщала ФРГ. Канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки, но Германия пока их не сделала.