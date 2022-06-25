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Доброволець з Німеччини назвав умову, за якої Україна переможе

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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25 червня, 01:00
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Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України
Доброволець із Німеччини емоційно звернувся до Шольца. Колаж "Сьогодні"
Доброволець із Німеччини емоційно звернувся до Шольца. Колаж "Сьогодні"

Україна зможе виграти війну, якщо уряд Німеччини "нарешті підніме свою дупу".

Про це в інтерв'ю Bild заявив доброволець з Німеччини, колишній військовий німецьких ВПС, який зараз служить в українському Міжнародному легіоні, звертаючись до канцлера ФРН Олафа Шольца.

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Подробиці

У такий спосіб він розкритикував нерішучість ФРН щодо допомоги Україні.

Військова допомога від Німеччини

До кінця літа очікується постачання ЗСУ Gepard двома партіями. Це також стара зброя – 30 одиниць: 15 Gepard – до кінця липня, ще 15 – до кінця серпня.

Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України. У період з 30 березня до 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду. Останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня. Воно включало 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

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Україна продовжує потребувати цих боєприпасів, про що неодноразово повідомляла ФРН. Канцлер Олаф Шольц публічно пообіцяв подальші поставки, але Німеччина поки що їх не зробила.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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