"Давай, е*ашь": бойцы "Азова" расстреляли оккупантов в уличном бою (видео)

Наши ангелы-хранители

Подполковник Литун Андрей - командир 1-го горно-штурмового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб, защищая Родину и прикрывая побратимов. Ценой своей жизни спас от плена и гибели более тысячи украинских бойцов. За личное мужество ему присвоено звание Герой Украины. Посмертно.