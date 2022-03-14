"Давай, е*ашь": бойцы "Азова" расстреляли оккупантов в уличном бою (видео)

Полк "Азов", героически защищающий Мариуполь, показал, как уничтожает российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram.
"Z – значит ZНИЩЕНІ", - говорится в сообщении.
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Ситуация в Украине 14 марта
- Украинские военные вот уже 19-й день защищают нашу страну от российских оккупантов. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг продолжает наступательную операцию. Оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных жителей, но наши бойцы безжалостно уничтожают российско-фашистских интервентов. Весь мир за нас – страны Запада продолжают давить санкциями на Россию.
- Начался четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России. Как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина ожидает от России прекращения огня и немедленного отвода войск.
- Оккупанты ударили ракетами по Снигиревке и Первомайскому, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении. Эти населенные пункты находятся в 30 километрах друг от друга. В результате удара пропала мобильная связь.
- Российские войска атаковали авиазавод "Антонов" в Киеве. По территории завода выпустили три ракеты. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы Николай Поворозник.
- За прошедшие сутки группировкой Воздушных сил Вооруженных Сил Украины было уничтожено четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация относительно типа уточняется).