Бойцы ТРО "приземлили" дрон врага в Полтаве

Оккупантам не скрыться от наших защитников ни в небе, ни на земле

Тероборона срывает планы оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Военнослужащие Полтавского батальона территориальной обороны с помощью ANTIDRON KVSG-6 сбили вражеский дрон.

Об этом сообщает Армия INFORM.

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Так, в небе над Южным железнодорожным вокзалом в Полтаве был замечен разведывательный вражеский дрон, вероятно, собиравший информацию о железнодорожной инфраструктуре города. По словам заместителя командира Полтавского батальона ТРО с позывным "Граф", военнослужащие быстро нейтрализовали дрон, не дав возможности противнику собрать нужную информацию.

Следует отметить, что средства на это оружие полтавчане собрали на краудфандинговой платформе — почти 380 тыс. гривен. После этого приобрели и передали антидронное оборудование защитникам Полтавщины.

Справка: ANTIDRON KVSG-6 – это глушитель, который нейтрализует разведывательную технику врага и не позволяет подробно узнать об обстановке и местоположении позиций наших защитников благодаря глушению каналов управления и навигации разведывательного устройства.

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Он может противодействовать всем дронам типа "квадрокоптер" и "крыло", работающим через GPS или Glonas.

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