Дрон зафиксировал атаку украинской авиации по позициям оккупантов (видео)

Можно увидеть, как слаженно работают Су-25, вертолеты и квадрокоптеры

Украинская авиация накрыла позиции оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитники из 16-й отдельной бригады армейской авиации не устают выбивать россиян из украинской земли. В четкой координации работают наши Су-25, вертолеты и квадрокоптеры. Они умело борются с оккупантами, отбивая у них желание "освобождать" украинцев.

Об этом сообщает Фонд помощи армии "Повернись живим" в Telegram.

Реклама

"Правильные ребята из 16-й отдельной бригады армейской авиации шинкуют русскую, как капусту", – говорится в подписи к видео.

Оно снято на дрон, который передал "Вернись живым". Чтобы было больше таких съемок – можно перечислить помощь по ссылке.

Потери россиян

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.06 ориентировочно составили:

Реклама

личного состава – около 31 500 (+140) человек ликвидировано;

танков ‒ 1393 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц;

артиллерийских систем – 703 (+9) единицы;

РСЗО – 213 (+6) единиц;

средств ПВО – 96 (+0) единиц;

самолетов – 212 (+0) единиц;

вертолетов – 178 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6) единиц;

крылатых ракет – 125 (+0);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1) единиц;

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.

Как ранее сообщала британская разведка, запасы высокоточных ракет ВС РФ серьезно истощились. Поэтому Россия сосредоточила усилия на своей авиации на Донбассе.

В то же время украинская разведка узнала, что российские военные готовят планы побега из Украины поскольку командование не выводит их подразделения из зоны боевых действий и не предоставляет даже отпуска.