Боррель заявил, что ЕС не может стать посредником в переговорах между Украиной и РФ

Лучшим посредником, по мнению Борреля, была бы ООН

Боррель рассказал, кто лучший посредник в переговорах между Украиной и РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Европейский союз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Китай тоже не подходит.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уточнил, что только Украина, Россия и посредник должны определять исход переговоров.

"Не мы. Россияне этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", — отметил Боррель.

Он добавил, что Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России. Боррель сказал, что "Турция проводит очень хорошую работу там. У нее хорошие отношения с обеими сторонами".

"Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций", — добавил Боррель.

Макрон и Шольц настаивают на переговорах и выводе войск РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон настаивают на проведении переговоров по прекращению огня на условиях, которые для себя решит Украина.

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"Мы по-прежнему сосредоточены на нашей цели: сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня, помочь Украине вести переговоры на условиях, которые она определит, потому что наша позиция состоит в том, чтобы отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал Макрон.

Он добавил, что немедленное прекращение огня и в дальнейшем остается необходимым условием для успеха переговоров, а окончательный вывод российских войск является целью.

Шольц и Макрон пообещали продолжить военную и финансовую поддержку Украины. Канцлер Германии отметил, что "Украина принадлежит европейской семье".

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