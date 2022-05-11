Боррель заявив, що ЄС не може стати посередником у переговорах між Україною і РФ

Європейський союз не може стати посередником у переговорах між Росією та Україною. Китай також не підходить.
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Деталі
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель уточнив, що тільки Україна, Росія і посередник мають визначати результат переговорів.
"Не ми. Росіяни цього не приймуть, як і ми не приймемо Росію як посередника", — зазначив Боррель.
Він додав, що Китай також не підходить, оскільки він схиляється в бік Росії. Боррель сказав, що "Туреччина проводить дуже хорошу роботу там. У неї хороші відносини з обома сторонами".
"Найкраще, звичайно, була б Організація Об'єднаних Націй", — додав Боррель.
Макрон і Шольц наполягають на переговорах і виведенні військ РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон наполягають на проведенні перемовин щодо припинення вогню на умовах, які для себе вирішить Україна.
"Ми, як і раніше, зосереджені на нашій меті: зробити все можливе, щоб домогтися припинення вогню, допомогти Україні вести переговори на тих умовах, які вона визначить, тому що наша позиція полягає в тому, щоб відстоювати суверенітет та територіальну цілісність України", — сказав Макрон.
Він додав, що негайне припинення вогню і надалі залишається необхідною умовою для успіху переговорів, а остаточне виведення російських військ є метою.
Також Шольц та Макрон пообіцяли продовжити військову та фінансову підтримку України. Канцлер Німеччини зазначив, що "Україна належить до європейської родини".