Больницы Краматорска не справляются с ранеными после ракетного удара по вокзалу

На помощь в спасении пострадавших приехали медики из других городов

По Краматорску россияне ударили двумя ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня

Краматорские больницы не справляются с количеством раненых после ракетного удара по городскому вокзалу. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", — сказал он

По его словам, на помощь приехали медики из Славянска, Дружковки и Константиновки. Мэр добавил, что оккупанты намеренно стреляли по зданию вокзала.

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"Отправка поездов начинается с 10:00, и оккупанты умышленно ударили в момент, когда на площади стояло около 4 тысяч человек", — сказал он.

По словам мэра, ракета была очень мощной, ее обломки нашли за 40 м от эпицентра удара.

Обстрел в Краматорске

Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

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После удара в пророссийских пабликах начали появляться сообщения, что обстрел якобы велся по "боевикам ВСУ". Однако после сообщений о последствиях обстрела эти посты начали удаляться или редактироваться.

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