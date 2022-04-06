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Аваков шокировал цифрой погибших в Мариуполе (видео)

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6 апреля, 23:47
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В городе для людей нет безопасных мест, ракеты врага бьют по домам, убивая людей
В Мариуполе количество жертв среди мирного населения растет
В Мариуполе количество жертв среди мирного населения растет / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Мариуполе погибло около 30 тысяч человек. Однако это пока не точная цифра, возможно потерь среди мирного населения намного больше.

Об этом Аваков рассказал в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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"Об этом не принято говорить совершенно, но я считаю, что потери мирного населения в Мариуполе колоссальные. Я думаю, что эту цифру можно наверное оценить в 30 тыс. человек. Именно поэтому, в том числе, русские негодяи пытаются скрывать следы своего преступления. Мы будем делать все, чтобы не повторить своих ошибок в маленьком городке Буча и маленьком городке Ирпень", – сказал он.

По словам Авакова, когда обвалился драмтеатр из-за обстрелов, ситуация была трагической настолько, что никому не давали разбирать толком завалы – сил не было и техники не было на это.

"И это драмтеатр, о котором мы все хорошо знаем. А сколько там таких зданий, где завалены люди в бомбоубежищах. А когда люди выходят на улицу – их стреляют. Одно из первых пострадало здание МЧС. Те люди, которые должны были спасать и помогать в этой ситуации, они были уничтожены одни из первых. Что это, как не специальная функция геноцида. Ситуация трагична, мы никогда не получим точные цифры, мы никогда не увидим всей истины, но мы представление о масштабе получим", – подчеркнул Арсен Аваков.

Обстановка в Мариуполе

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