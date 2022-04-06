Аваков шокував цифрою загиблих у Маріуполі (відео)

У місті для людей немає безпечних місць, ракети ворога б'ють по хатах, вбиваючи людей

У Маріуполі кількість жертв серед мирного населення зростає / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у Маріуполі загинуло близько 30 тисяч людей. Однак це поки що не точна цифра, можливо втрат серед мирного населення набагато більше.

Про це Аваков розповів в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенком на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Про це не прийнято говорити абсолютно, але я вважаю, що втрати мирного населення в Маріуполі колосальні. Я думаю, що цю цифру можна оцінити в 30 тис. осіб. Саме тому, в тому числі, російські негідники намагаються приховувати сліди свого злочину. Ми робитимемо все, щоб не повторити своїх помилок у маленькому містечку Буча та маленькому містечку Ірпінь", – сказав він.

За словами Авакова, коли обвалився драмтеатр через обстріл, ситуація була трагічною настільки, що нікому не давали розбирати до ладу завали – сил не було і техніки не було на це.

"І це драмтеатр, про який ми всі добре знаємо. А скільки там таких будівель, де завалені люди у бомбосховищах. А коли люди виходять на вулицю – їх стріляють. Одна з перших постраждала будівля МНС. Ті люди, які мали рятувати та допомагати у цій ситуації вони були знищені одні з перших. Що це, як не спеціальна функція геноциду. Ситуація трагічна, ми ніколи не отримаємо точні цифри, ми ніколи не побачимо всієї істини, але ми уявлення про масштаб отримаємо", – підкреслив Арсен Аваков.

Обстановка у Маріуполі