Арестович рассказал, вторгнется ли Беларусь в Украину

Беларусь объявила развертывание войск на границе с Украиной. Это плановые учения и нет никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию.
Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале "ФЕЙГИН LIVE".
Подробности
"Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале, — ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что — сами (белорусские войска, — ред.) пойдут?", — сказал Арестович.
Кроме того, он добавил, что сейчас на территории Беларуси находится минимальное количество российских военных. При этом там нет наступательных групп.
Ситуация
- 10 мая в Румынии вблизи населенного пункта Чинку начались международные военные учения Resolute Castle 22, в которых принимают участие инженерные подразделения сухопутных ВС Румынии, а также подразделения сухопутных войск США в Европе и Африке и Минобороны Великобритании.
- 6 мая в Беларуси снова заметили колонны военной техники. Она обозначена красными квадратами. Большая колонна почти из 60 единиц техники двигалась на пересечении трасс М1 и М10 в направлении Пинска.
- Неделю назад, 4 мая, заметили белорусскую военную технику, которая двигалась из Минска в сторону украинской и литовской границ. Об этом сообщает мониторинговая группа военной активности "Беларускі Гаюн".