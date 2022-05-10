Лукашенко стягивает войска к границе Украины и угрожает Берлину – что задумал

Техника союзника Путина имеет особый опознавательный знак

Путин вооружает своего друга Лукашенко С-400 / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил развернуть дополнительные воинские формирования у границ с Украиной. Это подается как защита от сил НАТО, которые, по версии Минска, наращивают военное присутствие у границ Беларуси.

Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Реклама

Что известно

"На Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонные тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование. На Южном операционном направлении созданная Вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Беларуси", – заявил начальник Генштаба ВС РБ Виктор Гулевич.

Вперед, на Берлин!

Лукашенко решил еще и поугрожать ЕС российскими зенитными ракетными комплексами С-400, о чем он сообщил на совещании по гособоронзаказу.

"Мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий, территорий. Допустим, как российская. А нам видеть, что там, в Берлине, может быть, и не надо. Да и С-300, которыми мы вооружены, – достаточно хорошее современное оружие. Практически как С-400. Но С-400 – хорошая техника. Мы ее видели и в этой операции (в Украине. – Ред.)... Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой", – сказал Лукашенко.

Реклама

Обстановка