Арестович прокомментировал бои на "Азовстали"

Оккупанты пытались нанести мощный огневой удар по украинским позициям

Арестович о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что враждебный потенциал исчерпывается. Вчера, 4 мая, российские войска зашли на территорию "Азовстали" и были выбиты украинскими защитниками.

Об этом он сказал телеведущему Андрею Булгарову в эфире общенационального марафона на YouTube-канале. "Украина 24".

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"Что происходит сейчас – обобщим информацию, потому что много противоречий. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию. Можем сказать, что идут бои. Содержание этих боев, продвижение – это все уточняется" , – сказал Арестович.

Кроме того, прошлой ночью оккупанты пытались нанести мощный огневой удар по украинским позициям. По словам советника руководителя ОПУ, им это удалось.

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Результаты этого сомнительны, впрочем оккупанты нанесли удар и попытались перейти в атаку на Изюмском, Запорожском направлениях и в направлении Авдеевки.

"Не очень удачно у них получилось, потому что, во-первых, наши войска действуют на опережение. Во-вторых, оборона продолжается. Даже на Харьковском направлении, по данным Генштаба, нашим войскам удалось продвинуться и освободить несколько небольших населенных пунктов", – добавил Арестович.

Ожесточенные бои продолжаются

Арестович подчеркнул, что, конечно же, российское руководство ставит задачу достичь хоть каких-либо результатов в подарок Путину к 9 мая.

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"В Мариуполе был Кириенко, который, так сказать, отвечает в Кремле за политику украинского направления, был пропагандист Соловьев, то есть они готовятся провозгласить победу. Получится ли? Не знаю, думаю, что не получится. Что-то объявлять, когда на "Азовстали" "продолжаются ожесточенные бои – это не победа", – сказал Арестович.

Относительно других направлений тяжелые бои будут продолжаться "до исчерпания российского потенциала", подытожил Арестович.

"Их потенциал еще не исчерпан, но он понемногу исчерпывается. Враг понес огромные потери. Они считают 22 батальонно-тактические группы на Изюмском направлении, но есть ли из них хотя бы половина – это уже большой вопрос", – сказал Арестович.

Переговоры по гумкоридорам ведутся

Относительно будущих гуманитарных коридоров переговоры постоянно ведутся. Привлечены все силы дипломатии, президент лично занимается этим вопросом.

"Но об этом лучше спросить нашего вице-премьера Ирину Верещук. Она определяет – что, когда и как. Мы должны придерживаться стратегии одного голоса, чтобы не было расстройства в информационных сообщениях", – сказал Арестович.

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