А как же "духовные скрепы"? В сети показали документы погибшего российского оккупанта

При россиянине были фото, которые противоречат традиционным ценностям путинистов

Документы российского военного с Сахалина / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети опубликовали военный билет и фото очередного российского оккупанта, который погиб на территории Украины.

На снимках видно паспорт и военный билет Жукова Владислава Денисовича 2000 года рождения. Кроме того, при солдате были фотографии, на которых он целуется с другим парнем.

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"Жуков Владислав из Сахалинской области хотел устроить гей-турне по Европе, но запутался в системе ценностей, заблудился на "учениях" и уже вернулся домой, следующей поедет его "вдова", — написал в Facebook журналист Василий Михальчук.

Отметим, что многие сторонники Владимира Путина и "русских духовных скреп" очень агрессивно выступают против людей нетрадиционной ориентации и считают, что им не место в России. Более свободное отношение к ЛГБТ-персонам в Украине также становилось предметом агрессии и даже одним из оправданий вторжения России в Украину.

Потери врага

В среду, 6 апреля, украинские ПВО уничтожили три воздушные цели врага: крылатую ракету, БПЛА и один самолет.

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Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны российская армия потеряла 18900 личного состава.

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