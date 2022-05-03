Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Военный трибунал для России

Оккупанты пропустили эвакуированных с "Азовстали" через фильтрационный лагерь, проверку прошли не все

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 мая, 22:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Журналист пообщался с людьми, которых в конце концов доставили в безопасное Запорожье
Эвакуация в Запорожье. Фото Reuters
Эвакуация в Запорожье. Фото Reuters

Гражданских допрашивали оккупанты перед эвакуацией с "Азовстали" и разрешили выйти не всем. Искали связи жителей города с властью или военными.

Об этом рассказал журналист Алексей Мацука телеведущим телеканала "Украина 24" Олегу Белецкому и Юлии Галушко в эфире проекта FREEDOM.

Реклама

Люди из Мариуполя прибыли в Запорожье. Жители рассказывали, что когда их выводили из "Азовстали", то после этого вывозили в Безымянное. Там организован фильтрационный лагерь.

"Там берут отпечатки пальцев, фотографии, изучают связи через социальные сети. Мне несколько человек подтвердили данные, которые разыскивали по всем возможным базам соцсетей на предмет нет ли у них связей с украинским руководством, с госслужащими или с военными", – рассказал журналист.

Рассказывают о девушке, проживавшей в Мариуполе, но родом из Донецка, у нее был статус участника боевых действий, ее в Безымянном задержали в этом фильтрационном лагере и отправили в неизвестное место. Никто не знает куда, и никто не знает теперь, как с ней установить связь. Ее родная сестра осталась в Безымянном.

Такие же фильтрационные лагеря россияне поставили в Мангуше, Безымянном и еще в стороне Донецка.

Реклама

"Что еще, интересное наблюдение, которым люди местные, приехавшие из Мариуполя, поделились с нами, что когда они едут в этих автобусах Красного Креста эвакуационных, на обочинах трасс стоят люди с баулами, с сумками, и буквально пытаются остановить эти автобусы, чтобы сесть в них, потому что места там были. Но российский конвой, сопровождающий эти автобусы, категорически отказывал Красному Кресту, отказывал водителям, чтобы хотя бы одного человека взять", – отмечает Мацука.

Также журналист подчеркнул, что жители Мариуполя рассказывают, что россияне не всем разрешили выйти из бомбоубежищ. Одна из эвакуированных женщин сказала, что удалось выйти из одного бомбоубежища только одиннадцати людям, а сорок шесть остались еще там.

"Люди, которым удалось уехать и пройти так называемую фильтрацию, нам такую информацию подтверждали. Более того, они его озвучивали представителям. На месте было ООН, на месте был Красный Крест, на месте был Кабинет министров в лице Ирины Верещук, на месте находились СБУ, правоохранительные органы – всем они эту информацию озвучивали. Все знают об отношении россиян к украинцам", – подчеркивает Мацука.

Еще один эвакуированный парень, работник "Азовстали" с 2014 года, рассказал, что ему российские оккупанты предъявляли претензию, что он якобы связан с какими-то батальонами. Его отвели в фильтрационный лагерь как пленника.

"То есть интерпретировать пребывание в этих так называемых фильтрационных лагерях, как пленение гражданских, мне кажется, такая категория также может быть уместной в этой ситуации", – подытожил Мацука.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 3 мая
1
Личный состав 24 200
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1062
Танки
5
ББМ 2567
ББМ
6
Артиллерия 475
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 162
РСЗО
9
БПЛА 291
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1843
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Киев от техногенной катастрофы… Андрей Никончук - солдат ракетно-зенитного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС. Благодаря точности и хладнокровности “зенитчика” нашим ПВО удалось уничтожить множество воздушных целей, в том числе и ракет, которые были направлены на разрушение ГЭС. Погиб в результате вражеского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять