Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Військовий трибунал для Росії

Окупанти пропустили евакуйованих з "Азовсталі" через фільтраційний табір, перевірку пройшли не всі

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 22:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналіст поспілкувався з людьми, яких врешті доправили до безпечного Запоріжжя
Евакуація у Запоріжжя. Фото Reuters
Евакуація у Запоріжжя. Фото Reuters

Цивільних допитували окупанти перед евакуацією з "Азовсталі" і дозволили вийти не всім. Шукали зв'язки жителів міста із владою чи військовими.

Про це розповів журналіст Олексій Мацука телеведучим телеканалу "Україна 24" Олегу Білецькому й Юлії Галушці в ефірі проекту FREEDOM.

Реклама

Люди з Маріуполя прибули до Запоріжжя. Жителі розповідали, що коли їх виводили із "Азовсталі", то після цього вивозили в Безіменне. Там організований фільтраційний табір.

"Там беруть відбитки пальців, фотографії, вивчають зв'язки через соціальні мережі. Мені декілька людей підтвердили данні, що їх розшукували по всіх можливих базах соцмереж на предмет чи немає в них зв'язків з українським керівництвом, чи із держслужбовцями, чи із військовими", – розповів журналіст.

Розповідають про дівчину, яка мешкала у Маріуполі, але була родом із Донецька, у неї був статус учасника бойових дій, її в Безіменному затримали в цьому фільтраційному таборі і відправили в невідоме місце. Ніхто не знає куди, і ніхто не знає тепер як із нею встановити зв'язок. Її рідна сестра залишилася в Безіменному.

Такі ж фільтраційні табори росіяни поставили в Мангуші, Безіменному і ще в стороні Донецька.

Реклама

"Що ще цікаве спостереження, яким люди місцеві, які приїхали із Маріуполя, поділилися із нами, те що коли вони їдуть в цих автобусах Червоного Хреста евакуаційних, на узбіччях трас стоять люди з баулами, з сумками, і буквально намагаються зупинити ці автобуси, щоб сісти в них, бо місця там були. Але російський конвой, який супроводжує ці автобуси, категорично відмовляв Червоному Хресту, відмовляв водіям, щоб хоча б одну людину прийняти", – зазначає Мацука.

Також журналіст наголосив, що жителі Маріуполя розповідають, що росіяни не всім дозволили вийти із бомбосховищ. Одна із евакуйованих жінок сказала, що вдалося вийти із одного бомбосховища тільки одинадцятьом людям, а сорок шість залишилися ще там.

"Люди, яким вдалося виїхати і пройти цю так звану фільтрацію, нам таку інформацію підтверджували. Більше того, вони її озвучували представникам. На місці був ООН, на місці був Червоний Хрест, на місці був Кабінет міністрів в особі Ірини Верещук, на місці були СБУ, правоохоронні органи – всім вони цю інформацію озвучували. Всі знають про ставлення росіян до українців", – підкреслює Мацука.

Ще один евакуйований хлопець, працівник "Азовсталі" з 2014 року, розказав, що йому російські окупанти пред’являли претензію, що він наче пов'язаний із якимись батальйонами. Його відвели до фільтраційного табору як полоненого.

"Тобто інтерпретувати перебування у цих так званих фільтраційних таборах, як полон цивільних, як на мене, така категорія також може бути доречною в цій ситуації", – підсумував Мацука.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 3 травня
1
Особовий склад 24 200
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1062
Танки
5
ББМ 2567
ББМ
6
Артилерія 475
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 162
РСЗВ
9
БПЛА 291
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1843
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Дармограй Роман Анатолійович - підполковник, командир 3 батальйону 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Знищив ворожу танкову колону біля Броварів, в результаті чого загинув один з вищих офіцерів РФ. Зробив великий внесок в те, що окупанти так і не змогли увійти у Київ. Герой України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Врятував Київ від техногенної катастрофи… Андрій Нікончук – солдат ракетно-зенітного підрозділу, який захищав Київську ГЕС. Завдяки точності та холоднокровності “зенітника” нашим ППО вдалося знищити безліч повітряних цілей, у тому числі й ракет, спрямованих на ГЕС. Загинув унаслідок ворожого обстрілу. Герой України Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти