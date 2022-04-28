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СЕГОДНЯ Война Военный трибунал для России

10-ти российским извергам, издевавшимся над жителями Бучи, сообщено подозрение

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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28 апреля, 15:58
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Украина начала расследования зверств российских оккупантов
Офис генпрокурора начал расследование зверств, которые российские военные творили в Буче
Офис генпрокурора начал расследование зверств, которые российские военные творили в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Оккупанты не обеспечивали их продуктами питания и питьевой водой.

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Подозреваемые лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении.

С целью получения информации о расположении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны, а в частном случае и беспричинно, российские военные наносили мирным жителям телесные повреждения. Людей били кулаками по телу, прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. Кроме того, кафиры грабили местное население, забирая личные вещи и бытовую технику.

Подозреваемые будут объявлены в розыск с целью их задержания и привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время проверяется их причастность к совершению других преступлений, в частности, умышленных убийств.

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Досудебное расследование осуществляется Бучанским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области, оперативное сопровождение – Департаментом защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные "звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады.

  • младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву
  • рядовому Григорию Нарышкину
  • рядовому Василию Князеву
  • ефрейтору Семену Мальцеву
  • рядовому Сергею Пескараву
  • рядовому Альберту Раднаеву
  • ефрейтору Михаилу Кашину
  • ефрейтору Андрею Бизяеву
  • ефрейтору Дмитрию Сергиенко
  • сержанту Никите Акимову.

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Оккупанты убивали жителей Бучи

Десятки мирных жителей, погибших во время российской оккупации украинского города Бучи, были убиты при помощи флешетт – дротиков, которые использовались в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника еще во времена Первой мировой войны.

Крошечные металлические стрелы обнаружили судмедэксперты, которые проводят вскрытие тел, найденных в массовых захоронениях в Буче. Флешетты нашли в головах и туловищах погибших.

Военные преступления российских оккупантов под Киевом

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