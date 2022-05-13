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Американские аналитики назвали направление, где РФ может отказаться от наступления

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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13 мая, 07:51
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Боевая мощь российских войск на востоке остается низкой и может упасть еще больше
В США рассказали, какие дальнейшие планы могут быть у оккупантов на востоке Украины
В США рассказали, какие дальнейшие планы могут быть у оккупантов на востоке Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские силы могут отказаться от усилий по широкому окружению украинских войск на линии Изюм-Славянск-Дебальцево в пользу более мелкого окружения Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщили в американском "Институте изучения войны".

В данный момент армия РФ контролирует почти все Рубежное и, вероятно, захватили город Воеводовка к северу от Севердонецка. Отмечается, что скорее всего, в ближайшие дни они начнут наземное наступление в районе Северодонецка. Относительный успех русских операций в этом районе в сочетании с их неудачей в продвижении из Изюма и заметное снижение энергии этой попытки наступления позволяют предположить, что они могут отказаться от Изюмского направления. Сообщения о том, что российские войска в Попасной продвигаются на север, в направлении Северодонецк-Лисичанск, а не на восток, в направлении шоссе Славянск-Дебальцево, подтверждают эту гипотезу.

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В институте пока не могут спрогнозировать смогут ли российские войска окружить, не говоря уже о том, чтобы захватить Северодонецк и Лисичанск, даже если они сосредоточат свои усилия на этой значительно уменьшенной цели.

Российские наступательные действия захлебывались каждый раз, когда они наносили удары по населенным пунктам на протяжении всей этой войны, и вряд ли эти районы будут другими. Постоянные и растущие сообщения о деморализации и отказе воевать среди российских подразделений позволяют предположить, что эффективная боевая мощь российских войск на востоке остается низкой и может упасть еще больше.

Кроме того, если русские откажутся от попыток наступления из Изюма, украинские силы смогут сосредоточить свои усилия на защите Северодонецка-Лисичанска или, в худшем случае, на прорыве окружения русских до падения этих населенных пунктов.

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Украинское контрнаступление под Харьковом также ставит российское командование перед трудным выбором, как, вероятно, и было задумано. Министерство обороны Великобритании сообщает, что российские силы, отведенные из Харькова, были направлены в сторону Рубежного и Северодонецка, но ценой уступки территории в Харькове, с которой русские обстреливали город.

Контрнаступление также вынуждает российские подразделения, все еще находящиеся вблизи города, сосредоточить свои бомбардировки на атакующих украинских войсках, а не продолжать атаки на сам город. Украинское контрнаступление под Харьковом начинает очень напоминать контрнаступление, которое в конечном итоге вытеснило российские войска из Киева и полностью из Западной Украины, хотя еще слишком рано говорить, примут ли русские подобное решение здесь.

79-й день войны в Украине

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Герої не вмирають!

Тяжело раненый, продолжал бой… Лещишин Богдан – подполковник 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Защищал Киев, эффективно командуя бронегруппой бригады в боях под Гостомелем и Вышгородом. Получил осколочное ранение бедра, акубаротравму, но отказался от эвакуации и продолжал руководить подразделением буквально до последней капли крови… Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
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