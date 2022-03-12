Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Життя

В Україні з'явиться поштова марка "Російський військовий корабель, йди на...уй": як виглядає

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 березня, 05:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За роботу художника Бориса Гроха проголосували понад 1700 осіб із восьми тисяч усіх голосів
На конкурс надіслали близько 500 різних ескізів. Колаж "Сьогодні"
На конкурс надіслали близько 500 різних ескізів. Колаж "Сьогодні"

Ескіз для поштової марки Російський військовий корабель, йди на...уй українського художника Бориса Гроха став переможцем народного голосування.

Про це у п'ятницю, 11 березня, повідомила прес-служба Укрпошти.

Реклама

Деталі

"Ми готові оголосити переможця народного голосування за ескіз для поштової марки Російський військовий корабель, йди на...уй. повідомленні.

Укрпошта зазначила, що ілюстрацію надрукують масовим тиражем якнайшвидше, щоб українці вже могли користуватися маркою.

"З цією маркою ви зможете надсилати листи та листівки навіть за кордон. І найголовніше, у них буде зашито послання, яке ви вже добре знаєте: "Російський військовий корабель, йди на...уй", – пояснили в Укрпошті.

Реклама

На конкурс надіслали близько 500 різних ескізів не лише з України, а й з-за кордону.

З початку війни Росії проти України фраза "Російський військовий корабель, йди на * уй" облетіла весь світ . Її автор – Роман Грибов – мешканець міста Золотоноша Черкаської області. Нині він перебуває у російському полоні.

Реклама

Читайте також

Укрпоштамарка
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Провокації у Чорнобилі, плани окупантів та сирійські найманці: інтерв'ю з головою української розвідки Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти