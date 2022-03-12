В Україні з'явиться поштова марка "Російський військовий корабель, йди на...уй": як виглядає

За роботу художника Бориса Гроха проголосували понад 1700 осіб із восьми тисяч усіх голосів

На конкурс надіслали близько 500 різних ескізів. Колаж "Сьогодні"

Ескіз для поштової марки Російський військовий корабель, йди на...уй українського художника Бориса Гроха став переможцем народного голосування.

Про це у п'ятницю, 11 березня, повідомила прес-служба Укрпошти.

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"Ми готові оголосити переможця народного голосування за ескіз для поштової марки Російський військовий корабель, йди на...уй. повідомленні.

Укрпошта зазначила, що ілюстрацію надрукують масовим тиражем якнайшвидше, щоб українці вже могли користуватися маркою.

"З цією маркою ви зможете надсилати листи та листівки навіть за кордон. І найголовніше, у них буде зашито послання, яке ви вже добре знаєте: "Російський військовий корабель, йди на...уй", – пояснили в Укрпошті.

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На конкурс надіслали близько 500 різних ескізів не лише з України, а й з-за кордону.

З початку війни Росії проти України фраза "Російський військовий корабель, йди на * уй" облетіла весь світ . Її автор – Роман Грибов – мешканець міста Золотоноша Черкаської області. Нині він перебуває у російському полоні.

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