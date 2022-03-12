В Украине появится почтовая марка "Русский военный корабль, иди на...уй": как выглядит

За работу художника Бориса Гроха проголосовали более 1700 человек из восьми тысяч всех голосов

На конкурс прислали около 500 разных эскизов. Коллаж "Сегодня"

Эскиз для почтовой марки Русский военный корабль, иди на...уй украинского художника Бориса Гроха стал победителем народного голосования.

Об этом в пятницу, 11 марта, сообщила пресс-служба Укрпочты.

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"Мы готовы объявить победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки Русский военный корабль, иди на...уй. 1 место – эскиз номер 3. За работу украинского художника Бориса Гроха проголосовали более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов", – говорится в сообщении.

Укрпочта отметила, что иллюстрацию напечатают массовым тиражом как можно скорее, чтобы украинцы уже могли пользоваться маркой.

"С этой маркой вы сможете посылать письма и открытки даже за границу. И самое главное, у них будет зашито послание, которое вы уже хорошо знаете: "Русский военный корабль, иди на...уй", – объяснили в Укрпочте.

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На конкурс прислали около 500 разных эскизов не только из Украины, но и из-за границы.

С начала войны России против Украины фраза "Русский военный корабль, иди на*уй" облетела весь мир. Ее автор – Роман Грибов – житель города Золотоноша Черкасской области. В настоящее время он находится в российском плену.

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