Українцям заборонили гуляти у лісах та лісосмугах – указ президента

В умовах воєнного стану багато прав громадян обмежуються, це робиться для безпеки

Українців попередили про небезпеку знаходження у лісі в умовах війни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області ліси та лісопосадки відвідувати можуть лише військові та правоохоронці. Про це повідомляє пресцентр Вишгородської районної ради.

"Забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд у ліси Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до указу президента про воєнний стан, а також посилаючись на конституцію України – права громадян держави обмежуються.

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Відвідування дозволено для

ЗСУ, командування окремих пологів військ ЗСУ, управління оперативних командувань,

Державної прикордонної служби України,

Державної спеціальної служби транспорту,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

Національної гвардії України,

Служби безпеки України

Служби зовнішньої розвідки України,

Управління державної охорони України,

Міністерства внутрішніх справ України

інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарських цілей, у період воєнного стану.

Попередження

Державна служба надзвичайних ситуацій закликала українців не спалювати траву. Це може призвести до наслідків як для самих громадян, так і для ситуації в країні.

У ніч на 19 березня у Києві був різкий запах гару, який розвіявся лише до полудня. У КМДА запропонували на якийсь час не виходити на вулицю і не відчиняти вікна.

Україна в умовах війни

Під час війни домашні вихованці стають додатковим випробуванням для своїх господарів, оскільки їхня евакуація потребує документів та додаткових зусиль.

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"Сьогодні" розповіли, евакуюють тварин на поїздах і як вивезти вихованця за кордон.

Допомога для пенсіонерів, сімей, які опинилися у складних умовах у різних містах, можна отримати звернувшись до місцевих органів влади. Організовано адресні доставки.