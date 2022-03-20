Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Жизнь

Украинцам запретили гулять в лесах и лесополосах – указ президента

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 марта, 13:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Запрет действует согласно указу президента "О введении военного положения в Украине"
Украинцев предупредили об опасности нахождения в леса в условиях войны
Украинцев предупредили об опасности нахождения в леса в условиях войны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области леса и лесопосадки посещать могут только военные и правоохранители. Об этом сообщает пресс-центр Вышгородского районного совета.

"Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники", – говорится в сообщении.

Посещение разрешено для

  • ВСУ, командования отдельных родов войск ВСУ, управления оперативных командований,
  • Государственной пограничной службы Украины,
  • Государственной специальной службы транспорта,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,
  • Национальной гвардии Украины,
  • Службы безопасности Украины,
  • Службы внешней разведки Украины,
  • Управление государственной охраны Украины,
  • Министерства внутренних дел Украины,
  • других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, и тех, кто используется для лесохозяйственной цели, в период военного положения.

Предупреждение

Государственная служба чрезвычайных ситуаций призвала украинцев не сжигать траву. Это чревато последствиями как для самих граждан, так и для ситуации в стране.

Реклама

В ночь на 19 марта в Киеве был резкий запах гари, который развеялся лишь к полудню. В КГГА предложили на время не выходить на улицу и не открывать окна.

Украина в условиях войны

Во время войны домашние питомцы становятся дополнительным испытанием для своих хозяев, поскольку их эвакуация требует документов и дополнительных усилий.

"Сегодня" рассказали, эвакуируют ли животных на поездах и как вывезти питомца за границу.

Реклама

Помощь для пенсионеров, семей, которые оказались в сложных условиях в разных городах можно получить обратившись в местные органы власти. Организованы адресные доставки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов "Русский военный корабль, иди на*уй": мы пообщались с мамой легендарного воина Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять