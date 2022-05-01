Постраждалі від війни громади України отримують допомогу

Фонд Бориса Колеснікова забезпечує як гуманітарною допомогою, так і організовує евакуацію

Фонд Бориса Колеснікова допомагає українцям. Колаж "Сьогодні"

Фонд Бориса Колеснікова від початку повномасштабної війни Росії проти України надає посильну благодійну допомогу тим, хто найбільше цього потребує.

Зокрема, за два останні тижні за сприяння Фонду Бориса Колеснікова:

Реклама

було відправлено 12 000 наборів м'ясної та ковбасної продукції "АПК-ІНВЕСТ" тим територіальним громадам по Україні, які найбільше страждають від військових дій;

було передано окремим центрам переселенців та дитячим закладам 10 000 кондитерських наборів ТМ "Конті";

було доправлено з-за кордону до Донеччини 80 000 кілограмів гуманітарної допомоги. Мами з дітками, люди з інвалідністю та малозабезпечені вчасно отримали медикаменти, продукти харчування та предмети гігієни;

разом з хокейним клубом "Донбас" було евакуйовано 500 мешканців Донецької області до м. Дніпро;

було надано допомогу медичним закладам м. Костянтинівка, а саме: КНП КМР "Стоматологічна поліклініка", КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги", КНП "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" отримали продукти першої необхідності.



Загалом за два місяці Фонд Бориса Колеснікова передав громадам, які найбільше потерпають від дій агресора, майже 100 000 наборів м’ясної продукції та 26 000 кондитерських наборів. Крім того, благодійниками було евакуйовано з Донеччини 2 500 людей до більш безпечних міст, а для соціально вразливих верств населення, які залишилися в регіоні, завезено та роздано 200 000 кілограмів гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, від початку війни підприємства SCM та фонд Ріната Ахметова підтримують українців та ЗСУ. Бізнесмен Рінат Ахметов у перші дні війни публічно заявив про свою позицію щодо злочинної війни Росії проти України і пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна швидше перемогла.

Реклама

Лише за 60 днів війни Фонд передав для українців понад 540 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів, понад 130 тисяч продуктових наборів. За цей час гуманітарна допомога Фонду охопила 940 тисяч людей.

За останні кілька днів допомогу від Фонду Ріната Ахметова отримали мешканці Кривого Рогу і Краматорська. Фонд піклується і про маріупольців, які були евакуйовані у Запоріжжя. До "Зеленого центру Метінвест" прибуло більше 1,2 тисячі наборів із продуктами першої потреби.

Також компанія Метінвест надає системну допомогу ЗСУ. Так, вона надає 100 тис. бронежилетів для наших бійців, каски, аптечки та турнікети, техніку та безпілотники, а також постачає протитанкові їжаки: зараз їх виготовлено понад 60 тис. штук.

Реклама

Агенція Info Sapiens здійснила соціологічне дослідження серед українців та визначила, який благодійний фонд найбільше знають громадяни. Як показали результати опитування, абсолютна більшість (94,3%) людей назвала Фонд Ріната Ахметова.