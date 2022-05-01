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Пострадавшие от войны громады Украины получают помощь

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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1 мая, 21:32
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Фонд Бориса Колесникова обеспечивает как гуманитарной помощью, так и организует эвакуацию
Фонд Бориса Колесникова помогает украинцам. Коллаж "Сегодня"
Фонд Бориса Колесникова помогает украинцам. Коллаж "Сегодня"

Фонд Бориса Колесникова с начала полномасштабной войны России против Украины оказывает посильную благотворительную помощь тем, кто больше всего в этом нуждается.

В частности, за две последние недели при содействии Фонда Бориса Колесникова:

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  • было отправлено 12 000 наборов мясной и колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" тем территориальным громадам по Украине, которые больше всего страдают от военных действий;
  • было передано отдельным центрам переселенцев и детским учреждениям 10000 кондитерских наборов ТМ "Конти";
  • было доставлено из-за границы в Донетчину 80 000 килограммов гуманитарной помощи. Мамы с детьми, люди с инвалидностью и малоимущие вовремя получили медикаменты, продукты питания и предметы гигиены;
  • вместе с хоккейным клубом "Донбасс" были эвакуированы 500 жителей Донецкой области в г. Днепр;
  • была предоставлена помощь медицинским учреждениям г. Константиновка, а именно: КНП КМР "Стоматологическая поликлиника", КП "Центр первичной медико-санитарной помощи", КНП "Многопрофильная больница интенсивного лечения" получили продукты первой необходимости.

Всего за два месяца Фонд Бориса Колесникова передал громадам, которые больше всего страдают от действий агрессора, почти 100 000 наборов мясной продукции и 26 000 кондитерских наборов. Кроме того, благотворителями были эвакуированы из Донецкой области 2 500 человек в более безопасные города, а для социально уязвимых слоев населения, которые остались в регионе, завезено и роздано 200 000 килограммов гуманитарной помощи.

Напомним, с начала войны предприятия SCM и фонд Рината Ахметова поддерживают украинцев и ВСУ. Бизнесмен Ринат Ахметов в первые дни войны публично заявил о своей позиции по поводу преступной войны России против Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы Украина скорее победила.

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Только за 60 дней войны Фонд передал для жителей Украины более 540 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров, более 130 тысяч продуктовых наборов. За это время гуманитарная помощь Фонда охватила 940 тысяч человек.

За последние несколько дней помощь от Фонда Рината Ахметова получили жители Кривого Рога и Краматорск. Фонд заботится и о мариупольцах, которые были эвакуированы в Запорожье. В "Зеленый центр Метинвест" прибыли больше 1,2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

Также компания Метинвест оказывает системную помощь ВСУ. Так, она предоставляет 100 тыс. бронежилетов для наших бойцов, каски, аптечки и турникеты, технику и беспилотники, а также поставляет противотанковые ежи: сейчас их изготовлено более 60 тыс. штук.

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Агентство Info Sapiens провело социологическое исследование среди украинцев и определило, какой благотворительный фонд больше всего знают граждане. Как показали результаты опроса, абсолютное большинство (94,3%) людей назвало Фонд Рината Ахметова.

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Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
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