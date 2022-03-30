Допомагають вижити: у Покровськ передали ще 4000 продуктових наборів

Жителям областей, що найбільше постраждали від війни, Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати гумдопомогу

Жителі східних областей потерпають від нестачі продуктів через російських окупантів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

30 березня Фонд Ріната Ахметова передав чергову гуманітарну допомогу до розподільного центру в Покровську.

Як повідомили на сайті Фонду, на підтримку людей, що найбільше постраждали від війни скерували понад 4000 продуктових наборів.

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Їх першочергово зможуть отримати евакуйовані українці з Бахмутського району. У продуктовий набір входить найосновніше – борошно, макарони, цукор, тушковане м’ясо, паштет і печиво.

У рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів" підтримку нададуть 200 тисячам українців. Фонд існує 16 років і за цей час допоміг вижити 8 мільйонам людей, із них 3,5 мільйона – з Донецької області.

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Виживання в умовах війни

Внаслідок російського вторгнення, населені пункти зі східних областей України опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Найбільше потерпає місто Маріуполь, у якому закінчуються продукти, а окупанти не пропускають гуманітарну допомогу.

Нещодавно до Покровська передали 2700 продуктових наборів, які отримали жителі Краматорського району. Переселенці наголошують, що з їжею дуже скрутна ситуація на сході, люди фактично голодують.

Раніше повідомляли про гуманітарну катастрофу в Київській області. Мовиться про Іванківську, Димерську та Поліську громади. Окрім цього, в Славутичі, з якого вийшли російські військові, продають хліб по талонах.