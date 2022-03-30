Помогают выжить: в Покровск передали еще 4000 продуктовых наборов

Жителям областей, наиболее пострадавших от войны, Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь

Жители восточных областей страдают от нехватки продуктов из-за российских оккупантов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

30 марта Фонд Рината Ахметова передал очередную гуманитарную помощь в распределительный центр в Покровске.

Как сообщили на сайте Фонда, в поддержку людей, наиболее пострадавших от войны направили более 4000 продуктовых наборов.

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Их в первую очередь смогут получить эвакуированные украинцы из Бахмутского района. В продуктовый набор входит самое основное – мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" поддержку получат 200 тысяч украинцев. Фонд существует 16 лет и за это время помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона – из Донецкой области.

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Выживание в условиях войны

В результате российского вторжения, населенные пункты из восточных областей Украины оказались на грани гуманитарной катастрофы. Больше всего страдает город Мариуполь, в котором заканчиваются продукты, а оккупанты не пропускают гуманитарную помощь.

Недавно в Покровск передали 2700 продуктовых наборов, которые получили жители Краматорского района. Переселенцы отмечают, что с едой очень тяжелая ситуация на востоке, люди фактически голодают.

Ранее сообщалось о гуманитарной катастрофе в Киевской области. Речь идет об Иванковской, Дымерской и Полесской общинах. Кроме этого, в Славутиче, из которого вышли российские военные, продают хлеб по талонам.