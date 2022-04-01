"Ми молилися за вас у погребі": український військовий прийшов до батьків, які місяць були в окупації

Під час визволення села на Чернігівщині військовий ЗСУ відвідав батьків, які місяць провели під окупацією. Відео зустрічі опублікувало видання "Літери".
Військовий разом із колегами прийшов до батьків, які розплакалися від щасливої зустрічі.
"Хлопчики, дякую вам! Як ми молилися за вас у погребі..." – сказала мати військовослужбовця.
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Бійці також привезли у село продукти для тих, кому вони потрібні.
Війна в Україні 1 квітня
- Російські війська продовжують часткове відведення підрозділів з півночі Київської області у бік кордону з Білоруссю. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 квітня.
- На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за добу відбили 7 ворожих атак та знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобіля та дві артилерійські системи. Також збитий БПЛА типу "Орлан-10".
- Російські війська повністю вийшли з Броварського району, що межує з Києвом та Чернігівською областю.
- Маріуполь залишається закритим для в'їзду та небезпечним для виїзду особистим транспортом.