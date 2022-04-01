"Ми молилися за вас у погребі": український військовий прийшов до батьків, які місяць були в окупації

Жителі села розплакалися від радості, побачивши бійців ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під час визволення села на Чернігівщині військовий ЗСУ відвідав батьків, які місяць провели під окупацією. Відео зустрічі опублікувало видання "Літери".

Військовий разом із колегами прийшов до батьків, які розплакалися від щасливої зустрічі.

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"Хлопчики, дякую вам! Як ми молилися за вас у погребі..." – сказала мати військовослужбовця.

Бійці також привезли у село продукти для тих, кому вони потрібні.

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Війна в Україні 1 квітня