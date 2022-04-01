"Мы молились за вас в погребе": украинский военный пришел к родителям, которые месяц были в оккупации

Жители села расплакались от радости при виде бойцов ВСУ

Родные обрадовались визиту сына-военного / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время освобождения села на Черниговщине военный ВСУ посетил родителей, которые месяц провели под оккупацией. Видео встречи опубликовало издание "Буквы".

Военный вместе с коллегами пришел к родителям, которые расплакались от счастливой встречи.

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"Мальчики, спасибо вам! Как мы молились за вас в погребе..." – сказала мать военнослужащего.

Бойцы также привезли в село продукты для тех, кому они необходимы.

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