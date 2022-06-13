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Мер Святогірська зрадив Україну і пішов на службу до ватажка "ДНР"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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13 червня, 13:26
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Володимир Бандура змовився з Пушиліним
Бандура змовився з бойовиками "ДНР"
Бандура змовився з бойовиками "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Український мер Святогірська Володимир Бандура відкрито перейшов на бік ДНР. Ватажок псевдореспубліки Денис Пушилін провів з ним зустріч і призначив "головою адміністрації" Святогірська, в якому через обстріл РФ недавно згорів найбільший дерев'яний храм України. Про це повідомив сам Пушилін у своєму Telegram.

Він заявив, що раніше Бандура був змушений приховувати свою позицію від української влади. Також Пушилін опублікував фото зустрічі з мером-зрадником.

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Справа проти Бандури

В Україні проти Бандури відкрили кримінальну справу після того, як він звинуватив ЗСУ у підпалі скиту Святогірської лаври. У повідомленні ДБР говорилося, що мер роздає інтерв'ю російським пропагандистам, у яких публічно пропагує "російський світ", дискредитує ЗСУ та державну владу України.

На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди "визволителів", дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про нібито підпал українськими військовими Всесвятського скиту Святогірської лаври.

Слідчі ДБР розпочали щодо мера досудове розслідування за фактом державної зради.

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