Оце річ! Кім подарував патрульним кабріолет BMW з кулеметом (відео)

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім подарував патрульній поліції міста кабріолет BMW.
Відповідне відео, зняте правоохоронцями, опублікували у Telegram.
Позаду авто висить наклейка вже з легендарним меседжем для окупантів: "російський військовий корабель, йди на х*й". Також виділено спеціальне місце для кулемета.
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Правоохоронці наголосили, що вже взяли машину на озброєння.
"Миколаїв – це Україна! Подарунок для патрульної поліції", – підписав Кім під відео.
Ситуація у Миколаєві 14 березня
- Росія завдала авіаударів по двох містах у Миколаївській області. Внаслідок атаки ворога почалися перебої з мобільним зв'язком.
- У Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів загинули 9 людей. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
- Російські окупанти планують обійти Миколаїв, щоб просунутися у бік Одеси.
- У ніч на 12 березня у Миколаєві окупанти обстрілювали хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню.