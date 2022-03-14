Вот это вещь! Ким подарил патрульным кабриолет BMW с пулеметом (видео)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подарил патрульной полиции города кабриолет BMW.
Соответствующее видео, снятое правоохранителями, опубликовали в Telegram.
Сзади авто висит наклейка уже с легендарным месседжем для оккупантов: "русский военный корабль, иди нах*й". Также выделено специальное место для пулемета.
Далее по теме
Правоохранители отметили, что уже взяли машину на вооружение.
"Николаев – это Украина! Подарок для патрульной полиции", – подписал Ким под видео.
Ситуация в Николаеве 14 марта
- Россия нанесла авиаудары по двум городам в Николаевской области. В результате атаки врага начались перебои с мобильной связью.
- В Николаеве в результате вражеских обстрелов погибли 9 человек. Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
- Российские оккупанты планируют обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.
- В ночь на 12 марта в Николаеве оккупанты обстреливали беспорядочным хаотичным огнем больницы, интернат, котельную.