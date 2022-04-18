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Хаб у Польщі та підтримка волонтерів: як українцям допомагають вижити під час війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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18 квітня, 12:36
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Щойно почалась війна, українські компанії створили гуманітарний проєкт, спрямований на порятунок життів
Українцям передали 2400 тонн продуктових наборів від початку війни
Українцям передали 2400 тонн продуктових наборів від початку війни / Фото: Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Українські компанії групи Метінвест і ДТЕК продовжують підтримувати українців у рамках гуманітарного проєкту "Рятуємо життя".

Як повідомили на сайті Метінвесту, від 24 лютого до 18 квітня вдалося придбати за кордоном та в Україні 2400 тонн продуктів, які передали тим, хто їх найбільше потребував.

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Одночасно розв’язували питання розміщення центрального хабу, логістики, закупівель та донорського надходження товарів. Проєкт реалізували за підтримки державних органів влади різних рівнів – від міністерств до військових адміністрацій на місцях.

Хаб у Польщі

Центральний хаб вирішили розташувати в сусідній Польщі, на базі Метінвесту. Саме туди зручно доставляти допомогу з усієї Європи та передавати в Україну.

"У нас не було права на помилку, адже діяльність гуманітарного проєкту стосується виживання мільйонів людей. Тут став у пригоді раніше отриманий досвід, адже проєкт "Рятуємо життя" реалізується в координації з Фондом Ріната Ахметова, який з 2014 року займається допомогою регіонам, що постраждали від війни", – зазначили в компанії.

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Зараз у Польщі відкрили другий гуманітарний хаб. На обох майданчиках продовжують активно фасувати й передавати продукти. Це дозволяє підтримувати людей та запобігти масштабній гуманітарній катастрофі.

"Ми вдячні партнерам, які вже підтримали нашу ініціативу, і запрошуємо долучатися всіх, хто бажає підтримати героїчне протистояння простих українців нелюдським випробуванням війни РФ проти України", – зазначив керівник проєкту "Гуманітарний штаб "Рятуємо життя" Олександр Вишняков.

Підтримка проєкту

Спочатку проєкт фінансували з бюджету групи Метінвест. Зараз підтримку надають і чимало інших меценатів, допомога надходить з:

  • Румунії;
  • країн Балтії;
  • Нідерландів;
  • Німеччини;
  • Польщі.

Великий вклад зробили компанії US STEEL KOSICE, JOY GLOBAL POLAND, FILTRAPOL SP. Z o.o., Daugavpils Locomotive Repair Plant, Peter Greven Physioderm GmbH, T Machinery A.S та іншим. Партнери надають як харчові продукти, так і товари першої потреби, надають пожертви у спеціальний благодійний фонд – за ці гроші потім купують їжу та ліки.

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Разом із партнерами вдалося зібрати ресурсів на 500 тис. євро. Уся робота та аудит прозорі, здійснюються за міжнародними стандартами.

Із Європи в Україну допомогу передають на розподільчі хаби, які також розташовані на підприємствах групи Метінвест у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам’янському та Дніпрі. Набори фасують волонтери та передають в регіони – уже надійшло в кінцеві точки 100 тис. наборів, ще 140 тис. перебуває в дорозі.

У кожен пакунок входить борошно, крупи, цукор, згущене молоко, соняшникова олія та консерви, медикаменти, засоби індивідуальної гігієни, зокрема і для дітей. Їх роздають людям з найбільш незахищених категорій населення, які найбільше постраждали від війни, – у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам’янському, Авдіївці та Покровську.

Раніше ми розповідали, як і чим бізнес підтримує жителів Покровська. Дізнавайтеся також, де отримати допомогу мешканцям Святошина та Дарниці у Києві.

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