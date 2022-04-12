Гуманітарна допомога продовжує надходити: як і чим рятують українців з блокадного Маріуполя

До Запоріжжя продовжують прибувати жителі Маріуполя, які потребують допомоги

Чергова партія необхідних продуктів прямує до Запоріжжя / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова відправив чергову партію продуктових наборів для маріупольців, яким вдалося вирватися з заблокованого міста.

Так, партію з 3 тисячами продуктових наборів доставлять до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі.

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Що входить до гуманітарної допомоги:

борошно;

цукор;

макарони;

тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Місто Запоріжжя щодня щодня приймає вимушених переселенців з Маріуполя. Серед тих, хто втікає від війни, є люди похилого віку, жінки та діти. Від початку бойових дій усі вони перебували в умовах гуманітарної катастрофи – без газу, світла, їжі та води.

Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Проєкт "200 швидких для України" був реалізований у 2019 році в межах програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Завдяки масштабному медичному проєкту врятовано понад мільйон людей.

Фонд передав лікарням, амбулаторіям та станціям швидкої допомоги 114 машин класу В, дитячим стаціонарам — 22 автомобілі класу С – йдеться про неонатальні реанімобілі, які дозволяють рятувати новонароджених. До віддалених сіл та селищ фонд передав ще 64 унікальні позашляховики.

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Раніше ми розповідали, як Фонд Ріната Ахметова допоміг дівчинці, яку торкнулися події на Донбасі, і писали про Гуманітарний хаб у Польщі, в якому збирають допомогу для українців.