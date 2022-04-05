Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Життя

Гендиректор ММК Ілліча про ситуацію в Маріуполі: я вражений цинізмом та варварством

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 квітня, 15:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські війська досі намагаються захопити місто, але отримують гідну відсіч від захисників Маріуполя
Маріуполь продовжує боротися проти російських окупантів
Маріуполь продовжує боротися проти російських окупантів / Фото: Getty Images

Генеральний директор ММК Ілліча Тарас Шевченко назвав варварством та цинізмом дії російських військових у Маріуполі.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Реклама

"Я, чесно кажучи, просто вражений цинізмом і варварством: люди пишаються тим, що принесли горе на нашу землю і руйнують наші міста!" – наголосив він.

Він розповів, що першочергове завдання зараз – захист жителів міста: група "Метінвест" спільно з органами місцевої влади забезпечує автобусні гуманітарні конвої кілька разів на тиждень і вивозить людей з непідконтрольних територій.

Компанія дає переселенцям прихисток, а в разі потреби надає медичну та психологічну допомогу, розповів Шевченко.

Реклама

"Наше завдання з відновлення роботи підприємств є цілком реальним. Але сьогодні найголовніше наше завдання — це надання допомоги нашим людям та збереження трудових колективів. Група "Метінвест" не кидає своїх працівників у цій тяжкій ситуації. Всім працівникам ми за березень виплатили зарплату — незважаючи на те, що підприємство вже місяць не працювало. Займаємось працевлаштуванням цих людей в інших активах наших компаній", – повідомив він.

Маріуполь залишається українським містом, попри спроби російських військ зайняти його. Шевченко запевнив: жителі зроблять усе, щоб вистояти та відбудувати місто після перемоги.

"Маріупольці ще у 2014 році визначилися однозначно, коли зупинили деенерівську та еленерівську орду буквально на межах міста. Маріуполь — це Україна, і по-іншому не може бути. Ми віримо у захисників України, віримо у перемогу нашої країни та вживаємо всіх зусиль для цієї перемоги" , – резюмував він.

Реклама

Нагадаємо, група "Метінвест" обладнала у містах присутності 6 тисяч місць для переселенців з тимчасово окупованих ворогом українських міст.

Тут для людей є одяг, гаряче харчування, медична допомога, предмети побуту та гігієни. Також компанія надає допомогу у працевлаштуванні.

Раніше в Мережі опублікували фотографії Маріуполя після обстрілу російськими окупантами.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18500
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1322
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти