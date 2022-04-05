"40 днів пекла": зруйнований Маріуполь показали з безпілотника

Захисники Маріуполя продовжують тримати оборону міста

Військові РФ знищують Маріуполь обстрілами / Фото: Колаж: Сьогодні

Полк "Азов" оприлюднив зняте з безпілотника відео з Маріуполя, який 40 днів обстрілюють російські окупанти.

"40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована. Та не скорена", – написали у Telegram-каналі "Азова".

Окупанти повністю зруйнували інфраструктуру Маріуполя

Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню, або підлягає частково, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Глава ОВА розповів, що кількість загиблих у Маріуполі можна оцінити лише приблизно:

"Ми рахуємо 5 тисяч щонайменше. Але це виключно цивільні. Військових можна рахувати після обстеження всього міста".

Гуманітарна катастрофа у Маріуполі

Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.

Відомо, що окупанти обстрілюють українців з забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.