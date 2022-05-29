Житомирську трасу відкрили для вантажних автомобілів

У Київській області відкрили один із проїздів на дорозі Київ-Чоп біля Стоянки

Фахівці змогли відновити рух на цій ділянці менш як за два місяці. Колаж "Сьогодні"

На Житомирській трасі тепер можна їхати вантажівками: відкрили лівий проїзд. Лівий проїзд на дорозі Київ-Чоп біля Стоянки відкрито.

Про це заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.

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"Відновлення доріг – це насамперед відновлення логістики. Як і обіцяли, до 29 травня відкрили лівий проїзд дорогою Київ-Чоп біля Стоянки. Тепер трасою може пересуватися вантажний транспорт", – написав Тимошенко.

Таким чином, було відновлено рух практично всіма стратегічними напрямками в Україні.

Київську область звільнили

31 березня російські війська залишили територію Чорнобильської АЕС . Проте при виході пограбували приміщення станції, вкрали техніку та цінні речі, забрали із собою навіть вилки.

Окупанта витіснили із Київської та Чернігівської областей.

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2 квітня стало відомо, що російських військ більше немає на території Київської області – українські військові звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель. На звільнених територіях виявлено сліди звірств російських загарбників – на вулицях лежать десятки та сотні тіл убитих мирних українців. У Бучі знайшли братську могилу майже із 300 убитими. Деякі міста та села були під контролем російських окупантів місяць.

Говорять, жителям повертатися рано. Наразі ведуться роботи з відновлення газопостачання, води, електрики, а також розмінування територій.

Голова Київської ОВ Олексій Кулеба повідомив, що для повного розмінування потрібно щонайменше 10 днів. За його словами, у всіх звільнених від окупантів населених пунктах з неділі, 3 квітня, до 6.00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяги робіт із розмінування.