Жданов розповів, коли ЗСУ зможуть розпочати масштабний контрнаступ

Військовий експерт зазначив, що українській армії потрібно буде йти з боями

Олег Жданов розповів, що потрібно, щоб Україна розвинула глибокий наступ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов нещодавно заявив, що для того, щоб провести контрнаступ та звільнити окуповані території, Україні необхідно мобілізувати та створити ще шість повноцінних бригад чисельністю близько 25 тисяч людей.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, яке Україні насправді потрібне угруповання, в інтерв'ю на ICTV.

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"Я так думаю, що це мінімум (25 тис. осіб – ред.), який нам необхідний. Це дуже-дуже скромно. За ідеєю, на мій погляд, щоб розвинути глибокий наступ – у нас же є ділянки, де потрібно до кордону по 500 км йти, – потрібне угруповання як мінімум 50-70 тисяч людей – якщо не 100. Тоді воно здатне просуватися на велику глибину", – зазначив він.

За словами Жданова, українське угруповання має бути глибоко ешелонованим:

"Це не просто, що ми, наприклад, прорвемо оборону і поїдемо степами до прикордонних стовпів. Ні, нам потрібно буде йти з боями, вводити в бій нові сили, тому угруповання має бути глибоко ешелоноване. Відповідно 25 тисяч людей може скласти тільки перший ешелон цього угруповання".

Раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко спрогнозував, коли буде успішний контрнаступ українських захисників, а також визволення захоплених територій. Також Олег Жданов розповів, що нового придумав президент Росії Володимир Путін для захоплення Луганської області.