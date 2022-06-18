Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Жданов розповів, коли ЗСУ зможуть розпочати масштабний контрнаступ

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 червня, 15:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Військовий експерт зазначив, що українській армії потрібно буде йти з боями
Олег Жданов розповів, що потрібно, щоб Україна розвинула глибокий наступ.
Олег Жданов розповів, що потрібно, щоб Україна розвинула глибокий наступ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов нещодавно заявив, що для того, щоб провести контрнаступ та звільнити окуповані території, Україні необхідно мобілізувати та створити ще шість повноцінних бригад чисельністю близько 25 тисяч людей.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, яке Україні насправді потрібне угруповання, в інтерв'ю на ICTV.

Реклама

Деталі

"Я так думаю, що це мінімум (25 тис. осіб – ред.), який нам необхідний. Це дуже-дуже скромно. За ідеєю, на мій погляд, щоб розвинути глибокий наступ – у нас же є ділянки, де потрібно до кордону по 500 км йти, – потрібне угруповання як мінімум 50-70 тисяч людей – якщо не 100. Тоді воно здатне просуватися на велику глибину", – зазначив він.

За словами Жданова, українське угруповання має бути глибоко ешелонованим:

"Це не просто, що ми, наприклад, прорвемо оборону і поїдемо степами до прикордонних стовпів. Ні, нам потрібно буде йти з боями, вводити в бій нові сили, тому угруповання має бути глибоко ешелоноване. Відповідно 25 тисяч людей може скласти тільки перший ешелон цього угруповання".

Раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко спрогнозував, коли буде успішний контрнаступ українських захисників, а також визволення захоплених територій. Також Олег Жданов розповів, що нового придумав президент Росії Володимир Путін для захоплення Луганської області.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:30 18 червня
1
Особовий склад 33350
Особовий склад
2
Танки 1465
Танки
3
ББМ 3573
ББМ
4
Артилерія 739
Артилерія
5
Засоби ППО 98
Засоби ППО
6
РСЗВ 233
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 180
Гелікоптери
9
БПЛА 594
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2513
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Англієць віддав життя за Україну... Джордан Гетлі - колишній британський військовий, доброволець, інструктор бійців ЗСУ. У березні залишив армію Великої Британії та вирушив захищати Україну. Загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецька від російських окупантів. Джордан - другий британець, який віддав життя на цій війні. Йому було 24 роки.

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Нескорені
Сергій Чорнобривець - парамедик екстреної медичної допомоги з Маріуполя, який 22 доби поспіль (з короткими перервами на сон) рятував життя людей. Сотні поранених маріупольців вижили завдяки йому.
Історія медика
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19263.81

Binance Coin (BNB)

203.21

Dogecoin (DOGE)

0.05

Litecoin (LTC)

45.24

Theta (THETA)

1.15

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
42,99
-
51,00
57,00
-
-
-
57,32
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти