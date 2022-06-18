Жданов розповів, що нового вигадав Путін для захоплення Луганської області

Військовий експерт розповів про плани Росії

Олег Жданов розповів, що російська армія хоче наступати за трьома напрямками навколо Луганська. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти стягнули в Луганську область майже всі свої війська, які можна було стягнути – навіть із сусідніх напрямків. Водночас армія агресора хоче відновити наступальні дії одразу за трьома напрямками.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю ICTV.

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Що відбувається

"Все, що вони назбирали, резерви, по техніці, людях – все стягнуто саме туди. Наскільки я розумію, вони намагаються зараз поновити наступальні дії одразу за трьома напрямками навколо Луганська", – сказав він.

На думку експерта, російська армія хоче наступати за такими напрямками:

від Ізюма в бік Слов'янська із загрозою оточення українського угруповання по лінії Слов'янськ-Краматорськ;

від Лимана окупанти намагаються піти на Слов'янськ і заодно зрізати виступ наших військ між Лиманом та Ізюмом;

від Попасної в напрямку на Бахмут для перерізання траси Лисичанськ-Бахмут – для того, щоб позбавити українське угруповання шляхів постачання.

"Ось така задумка з боку РФ на сьогодні, я так думаю, виконуватиметься. Але минулої доби ця операція ще не почалася. Є незначний поступ у бік Слов'янська – від Лимана та Ізюма", – розповів Жданов.

Водночас він зазначив, що в Сєвєродонецьку йдуть штурмові дії – там райони міста переходять з рук у руки, а сама ситуація в місті дуже нестабільна.

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"Можна сюди ще додати Запорізьку область – від Василівки вони там теж накопичили невелику кількість військ і намагатимуться піти або на Краматорськ, або на Запоріжжя – там важко сказати. Проте, на мою думку, все-таки на Краматорськ, бо якщо на Запоріжжя, то вони розуміють, що ми його три місяці зміцнювали. Шанси його взяти в них практично нульові", – заявив військовий експерт.

Раніше Олег Жданов розповів, що українські військові за тиждень змогли стабілізувати ситуацію на Луганському напрямку – наступи практично скрізь зупинено. Також голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що щодня в Луганську область прибувають по 30 "КамАЗів" російських солдатів. Найгарячіша точка – Сєвєродонецьк.