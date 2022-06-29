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Жданов розповів, якими ракетами РФ б'є по Україні (відео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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29 червня, 13:26
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За словами військового експерта, потрібно вести переговори щодо постачання протиракетної оборони для України
Олег Жданов прокоментував, якими ракетами РФ б'є Україною. Колаж "Сьогодні"
Олег Жданов прокоментував, якими ракетами РФ б'є Україною. Колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов ділиться: що більша щільність системи протиракетної оборони, то більша її надійність і вища ймовірність, що всі ракети будуть збиті.

Про це Жданов заявив в інтерв'ю ведучому Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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Подробиці

"Вони (російські окупанти. – Ред.) б'ють з кількох напрямків, і через те, що в кожному ракетному ударі по 10-15 ракет, система пропускає, і не все вдається збити", – сказав Жданов.

За словами експерта, не треба рахувати російські ракети.

"Ще до війни в РФ налічувалося 5-6 тисяч ракет різних типів. Деякі ми знаємо. За даними розвідки, було випущено понад тисячу штук. Сьогодні кількість пусків по території України – близько двох тисяч, і ракетний парк вони постійно розширюють. Яку характеристику ракет не відриєш, у неї термін прийняття на озброєння – 1968 рік, 1975 рік, тобто це говорить про те, що вони дістають зі старих радянських запасів. Частину ракет Х22 Україна передала Росії, розраховуючись за замовлення в середині 1990 років. Ось вони нам у такому вигляді і повертають", – додав експерт.

Жданов підкреслив, що потрібно вести переговори про постачання протиракетної оборони для України.

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Франція може передати Україні далекобійні протикорабельні ракети

Телеканал CNN повідомляє, що Франція вивчає можливість передачі Україні протикорабельних ракет Exocet. Оптимальна дальність стрільби більшості варіацій становить від 50 до 70 км, проте є окрема модифікація ракети (MM-40 blok 3), що має дальність стрільби до 180 км.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Росія атакує супутники в космосі, щоб заглушити зв'язок українським військовим.

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