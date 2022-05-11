Росія атакує супутники у космосі, щоб заглушити зв'язок українським військовим — The Times

Росія атакує супутники на орбіті Землі. Це може глушити GPS-сигнали, що використовують літаки, кораблі, автомобілі та звичайні смартфони. Видання зазначає, що очевидно, що найбільше впливає на військових. Таку інформацію опублікувало видання The Times.
Поведінка Москви в космосі стає все більш ворожою, попередив глава космічного командування США, висловивши стурбованість з приводу частих атак на сигнали супутників GPS.
Генерал Джеймс Дікінсон сказав, що атаки на космічні можливості, такі як GPS (глобальна система позиціювання), яка використовується для навігації, картографування та хронометражу, стали "частиною нашого повсякденного життя людей та країн у всьому світі".
Російські сили звинувачують у використанні систем придушення сигналів GPS в Україні? і експерти кажуть, що ця техніка стала "поширеним інструментом в арсеналі Росії". Українські військові джерела повідомили, що різні системи радіоперешкод були розгорнуті Росією з початку лютневої війни та що вони спочатку заважали комунікаціям навколо Чернігова на півночі країни.
Ситуація в Україні
- На 77-му добу протистояння України російському військовому вторгненню супротивник продовжує спроби просунутися на Слобожанському та Донецькому напрямках. Найбільшу активність окупанти виявляють на Слобожанському та Донецькому напрямах.
- У Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.
- Ворог продовжує зазнавати втрат. Він дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією Генштабу, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил РФ, які воюють в Україні, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".
- Росія планує захопити Київ та створити нове "державне" утворення, включивши його до свого складу. Окупанти збираються інсценувати перевибори та поставити у владу проросійські політсили. Про це повідомив заступник начальника ГОУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов.