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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Жданов пояснив, коли ЗСУ можуть піти у контрнаступ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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3 травня, 16:58
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Росіяни будуть вести активні наступальні дії усіма силами й засобами орієнтовно до 9 травня
Жданов про наступ ЗСУ
Жданов про наступ ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти мають прозвітувати керівництву Кремля до 9 травня хоча б про якісь успіхи на території України. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що може відбутися в цей день і після нього. За його словами, росіяни намагатимуться на 9 травня максимально замовчати про воєнну операцію, а після цього дня все продовжиться. Росія намагатиметься стягнути якомога більше резервів, але українські захисники можуть піти у контрнаступ.

Про це Жданов сказав в інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Я думаю, що вони намагатимуться на 9 травня максимально змовчати про воєнну операцію чи згадати про неї побіжно, а після 9 травня все продовжиться. Війна набуває позиційного характеру, особливо на Донбасі, на головних напрямках. І Росія намагатиметься стягнути якомога більше резервів. Зараз ми отримуємо інформацію про те, що Росія знімає із довготривалого зберігання техніку, в основному це танки Т-80 і БТР-80, які також можна віднести до більш-менш сучасної зброї", – сказав Жданов.

Цю техніку, зазначає Жданов, Росія підтягує в прикордонні з Україною області, де намагатиметься укомплектувати батальйонні тактичні угрупування для посилення тих військ, які є на нашій території. Експерт вважає, що це не сильно повпливає на характер бойових дій. Бо наші Збройні сили не стоять на місці також.

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"Якщо вірити відкритим джерелам інформації і заявам нашого керівництва, то зброя Західна йде. Із кожним днем це дає нам перевагу в озброєнні, у вогневих можливостях і у дальності досяжності. Тому що Західні зразки артилерії вони кращі будуть і дальші, будуть точніші й далі діставати до противника. Це перевага", – сказав Жданов.

Чи є можливість у ЗСУ перейти в контрнаступ?

Також Жданов розповів, чи є можливість у наших військ перейти в контрнаступ. На думку експерта, є. Росіяни вестимуть активні наступальні дії усіма силами й засобами орієнтовно до 9 травня, а далі їм потрібна буде оперативна пауза для того, щоб перегрупувати війська й сформувати оборону:

"І тоді у нас з'являються підстави для того, щоб сформувати угрупування військ для контрнаступу. Не раніше кінця травня, але червень може стати для нас таким перехідним місяцем від оборони до контрнаступу", – додав Жданов.

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