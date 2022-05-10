"Жнива ще попереду": українські військові знищили артилерійську установку "Мста-С" РФ (відео)

Машина відтепер валяється купкою брухту

Українські військові знищили самохідну артилерійську установку РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили самохідну артилерійську установку 2С19 "Мста-С" російських окупантів.

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

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Удар по окупантах

"Ця смертоносна машина – далекобійна 152-міліметрова гаубиця, – приволочена росіянами на нашу землю вбивати українців, відтепер валяється купкою брухту, засмічуючи українське поле. Заодно з нею під роздачу від наших воїнів потрапили ще кілька 122-міліметрових установок Д-30. Що ж, день був врожайним. Але справжні жнива ще попереду", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про установку

Як зазначається, САУ 2С19 призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО і ПРО, пунктів управління, а також для руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів противника в глибині його оборони.

Водночас установка може вести вогонь по спостережуваних і неспостережуваних цілях із закритих позицій і прямим наведенням, включаючи роботу в гірських умовах.

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Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов розкрив подробиці великого розгрому окупантів біля селища Старий Салтів у Харківській області, який стався на початку війни.

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