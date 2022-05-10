Лукашенко стягує війська до кордону України та погрожує Берліну – що задумав

Техніка союзника Путіна має особливий розпізнавальний знак

Путін озброює свого друга Лукашенка С-400 / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив розгорнути додаткові військові формування біля кордонів з Україною. Це подається як захист від сил НАТО, які, за версією Мінська, нарощують військову присутність біля Білорусі.

Про це повідомляє білоруська агенція БелТА.

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Що відомо

"На Західний та Північно-Західний операційні напрямки висунуто батальйонні тактичні групи. Для їх посилення висуваються підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, які забезпечуватимуть їхнє бойове функціонування. На Південному операційному напрямку створене Збройними силами України угруповання загальною чисельністю до 20 тис. осіб також вимагає від нас реакції. Сили спеціальних операцій, які розгорнуті на трьох тактичних напрямках, забезпечують безпеку Білорусі" , – заявив начальник Генштабу ЗС РБ Віктор Гулевич.

Вперед, на Берлін!

Лукашенко вирішив ще й погрожувати ЄС російськими зенітними ракетними комплексами С-400, про що він повідомив на нараді з держоборонзамовлення.

"Ми з Росією домовилися, що, напевно, залишимо С-400, які в нас є. Він з Мінська бачитиме до Берліна. Ця зброя призначена для великих армій, територій. Припустимо, як російська. А нам бачити, що там, у Берліні, можливо, й не треба. Та й С-300, якими ми озброєні, – досить добра сучасна зброя. Майже як С-400. Але С-400 – хороша техніка. Ми її бачили і в цій операції (в Україні. – Ред.)... Ми домовилися з міністром оборони, що він просто завтра підготує кілька груп хлопців, які вправлятимуться з цією технікою", – сказав Лукашенко.

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